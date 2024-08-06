В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге случилась давка. Женщина и ребенок получили травмы. Сын пострадавшей, который видел все произошедшее, рассказал 360.ru, как все случилось.

По словам очевидца, он был внизу и вдруг услышал крики. Началась давка. Кто-то разворачивался и бежал против хода эскалатора.

Затем он увидел лежащую мать.

«Ее то ли задели, то ли сама упала — в общем, она ударилась спиной, головой и по эскалатору скатилась до самого низа», — сообщил он.

Вместе с очевидцами он пробился к ней и успел поднять до того, как ее затащило в эскалатор.

«У матушки больные ноги, недавно была операция» — добавил собеседник 360.ru.

Он отметил, что не снял видео произошедшего, потому что было некогда.

Возникшую давку очевидец связал с проблемами на паспортном контроле из-за прилета сразу нескольких зарубежных рейсов.

«Ни сотрудников, которые бы организовали этот поток людей, никого не было», — подчеркнул он.

Отведя мать в медпункт, он встретил сотрудников полиции, которым написал заявление. Еще одной девочке, с его слов, эскалатором порвало ногу, ее госпитализировали.

Пресс-служба аэропорта связала инцидент с паникой, которую поднял кто-то из пассажиров. Также она подтвердила информацию о проблемах на паспортном контроле, уточнив, что прилет нескольких самолетов из-за рубежа одновременно был нештатной ситуацией. Правоохранительные органы расследуют произошедшее.