«Звуки были похожи на выстрелы». Пассажиры оправдались за панику в аэропорту Кольцово
Очевидец заявил, что давка в Кольцове началась из-за звуков выстрелов
Причинами паники в переполненном аэропорту Кольцово стали громкие звуки, похожие на выстрелы. Во время давки из-за постоянно работающего эскалатора пострадали женщина и ребенок. Очевидец рассказал об этом 360.ru.
Час ожидания
Жена и дети очевидца вернулись в Екатеринбург из Антальи. По словам мужчины, в Кольцове приземлились одновременно четыре международных рейса. Аэропорт не справился с такой нагрузкой, ведь зону таможенного контроля уменьшили из-за ремонта. Собеседник 360.ru рассказал, что эскалаторы продолжили работать, вновь прибывшим людям не нашлось места, случилась давка.
Начали падать, женщину и ребенка задернуло в эскалатор. Народ начал кричать, чтобы остановили, но его никто не выключил. Начали бить по перегородкам из гипсокартона — звуки были похожи на выстрелы. Кто-то крикнул «стреляют», и народ ломанулся через таможенников.
Очевидец
Сотрудники аэропорта закрыли двери и принялись останавливать пассажиров. Мужчина сказал, что людям пришлось целый час стоять в очереди в состоянии неопределенности.
«У детей от духоты началась истерика и рвота. У взрослых приступ паники и клаустрофобия. <…> Ребенку одному сильно руку в эскалаторе ободрало. Одежду задернуло», — уточнил он.
К пассажирам вышел «какой-то начальник». По словам собеседника 360.ru, он заявил, что в движущемся эскалаторе нет ничего страшного, и он должен работать всегда. Отец семейства решил обратиться в прокуратуру.
Бежали в панике
Одна из пассажирок застала момент, когда люди уже выбегали из здания. По ее словам, они предупреждали о выстрелах.
«Хлопка никакого я не слышала, стрельбы внизу тоже никакой не было, но люди крикнули, что, мол, бегите, там стреляют. И толпа бежала на улицу. Кто-то уже садился в машину, кто-то бежал дальше к турникетам, чтобы убежать за территорию аэропорта», — сказала она.
Сама собеседница 360.ru отошла подальше, чтобы дождаться супруга и вернуться домой. Она сказала, что в целом, несмотря на выбегающих людей, в здании аэропорта все шло своим чередом — в зоне регистрации и вылета стояли пассажиры, по громкоговорителю объявляли о посадке.
«В зоне регистрации внутренних рейсов то, что я видела на входе, там тоже никакой суеты через стекло не наблюдалось. Никто не бегал, никакой тревоги не включали, ничего подобного. Ни сирены, ничего не было», — сообщила пассажирка.
Причина давки
Давка в зонах паспортного и таможенного контроля случилась из-за того, что несколько зарубежных рейсов отклонились от графика и несколько самолетов приземлились одновременно, сообщила пресс-служба аэропорта «Кольцово». Панику, по ее версии, спровоцировал кто-то из пассажиров. Два человека упали и получили травмы.
«Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут восстановили порядок. В настоящее время в причинах, спровоцировавших ситуацию, и в том, были ли это преднамеренные действия, разбираются компетентные органы», — сообщили представители администрации.
Проверку устроила Уральская транспортная прокуратура. Аэропорт работал в штатном режиме.