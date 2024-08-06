«Звуки были похожи на выстрелы». Пассажиры оправдались за панику в аэропорту Кольцово

Причинами паники в переполненном аэропорту Кольцово стали громкие звуки, похожие на выстрелы. Во время давки из-за постоянно работающего эскалатора пострадали женщина и ребенок. Очевидец рассказал об этом 360.ru.

Жена и дети очевидца вернулись в Екатеринбург из Антальи. По словам мужчины, в Кольцове приземлились одновременно четыре международных рейса. Аэропорт не справился с такой нагрузкой, ведь зону таможенного контроля уменьшили из-за ремонта. Собеседник 360.ru рассказал, что эскалаторы продолжили работать, вновь прибывшим людям не нашлось места, случилась давка.

Начали падать, женщину и ребенка задернуло в эскалатор. Народ начал кричать, чтобы остановили, но его никто не выключил. Начали бить по перегородкам из гипсокартона — звуки были похожи на выстрелы. Кто-то крикнул «стреляют», и народ ломанулся через таможенников.

Сотрудники аэропорта закрыли двери и принялись останавливать пассажиров. Мужчина сказал, что людям пришлось целый час стоять в очереди в состоянии неопределенности.

«У детей от духоты началась истерика и рвота. У взрослых приступ паники и клаустрофобия. <…> Ребенку одному сильно руку в эскалаторе ободрало. Одежду задернуло», — уточнил он.

К пассажирам вышел «какой-то начальник». По словам собеседника 360.ru, он заявил, что в движущемся эскалаторе нет ничего страшного, и он должен работать всегда. Отец семейства решил обратиться в прокуратуру.

Бежали в панике

Одна из пассажирок застала момент, когда люди уже выбегали из здания. По ее словам, они предупреждали о выстрелах.

«Хлопка никакого я не слышала, стрельбы внизу тоже никакой не было, но люди крикнули, что, мол, бегите, там стреляют. И толпа бежала на улицу. Кто-то уже садился в машину, кто-то бежал дальше к турникетам, чтобы убежать за территорию аэропорта», — сказала она.