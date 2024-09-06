Ударил в висок и пинал. Отца самой юной студентки МГУ обвинили в избиении пенсионерки

Пенсионерка обвинила отца самой юной студентки МГУ в нападении на площадке

Евгения Теплякова, чья дочь в девятилетнем возрасте поступила в МГУ, обвинили в избиении пенсионерки на детской площадке. Подробности нападения мужчины рассказала «Известиям» пострадавшая Елена.

По ее словам, когда она гуляла с годовалой внучкой, дети Теплякова начали кидаться в девочку песком.

Женщина пояснила, что сделала хулиганам замечание, но в ответ они обматерили ее. Затем мальчик, набрав песок, хотел еще раз кинуть его в маленького ребенка, но Елена оттолкнула его.

«Вызвали папу, папа на меня набросился с кулаками, знаете, как заправский боксер», — рассказала пенсионерка.

Женщина заявила, что Тепляков ударил ее в висок и она упала. После этого мужчина принялся ее пинать и велел своим детям присоединиться к избиению.

Пенсионерка отметила, что Тепляков забрал у нее мобильный, когда она пыталась набрать номер полиции.

По данным издания, врачи зафиксировали у пострадавшей множественные ссадины и ушибы, а также заподозрили у Елены закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Всю информацию медики передали в полицию.

Ранее Тепляков заявил, что его семью хотят выселить из арендованной квартиры. По словам отца самой юной студентки МГУ, в его отсутствие неизвестные выломали двери и угрожали его беременной жене, а полиция не отреагировала на вызов.