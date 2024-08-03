Отец самой юной студентки МГУ пожаловался, что их выселяют из квартиры

Отец самой юной студентки МГУ Евгений Тепляков записал обращение, в котором заявил, что их семью пытаются выселить из съемной квартиры. Видео появилось в его блоге на YouTube.

Он рассказал, что, пока его не было дома, кто-то выломал двери и начал угрожать его беременной жене, а полиция не отреагировала на вызов. Тепляков назвал видео официальным обращением к генпрокурору Игорю Краснову.

Позже мужчина уточнил, что в квартиру таким образом проник ее собственник, решивший в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды и выселить семью.

В прошлом году Тепляков шокировал публику, опубликовав видео, в котором показал, как кормит детей продуктами с пола.