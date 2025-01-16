Удар током убил двух гулявших собак на проспекте Науки в Санкт-Петербурге

Занесенные снегом оголенные провода насмерть ударили током двух домашних собак, которых владельцы вывели на прогулку на проспекте Науки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Местные жители в беседе с журналистами заявили, что это уже четвертый случай смерти домашних животных за последний месяц. Вину горожане возложили на рабочих «Ленсвета», занятых на установке уличных фонарей.

Представители жилищно-строительного кооператива заявили, что специалисты вырыли траншею около жилого дома и уложили электрический кабель прямо в воду, не обращая внимания на критику местных жителей. По словам владельцев погибших собак, удар током произошел на месте засыпанной траншеи.

В пресс-службе «Ленсвета» обвинения отвергли. Там подчеркнули, что торчащие кабели около фонарей обесточены. В организации добавили, что нашли еще один провод под напряжением, который протянут от жилого дома к торговому павильону, но его уже тоже обесточили.

В первой половине декабря прошлого года в загоревшемся приюте для животных на Ямале погибли 15 кошек. Пламя вспыхнуло в помещении, где содержались животные.