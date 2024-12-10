Около 15 кошек стали жертвами пожара в приюте на Ямале

Приют для животных загорелся в селе Аксарка на Ямале. Огонь охватил помещение, где содержались кошки. Об этом сообщает радио «Мускун» со ссылкой на главу отдела ГО и ЧС Приуральского района Юрия Новгородцева.
Происшествие случилось во вторник, 10 декабря, в утреннее время. В приюте также содержались собаки, их удалось спасти. В результате возгорания погибли около 15 кошек.
Сейчас выжившие питомцы находятся под наблюдением волонтеров и ветеринара. Животных обеспечили дополнительным питьем.
Пожарным удалось полностью потушить пламя. Проводится пролив сгоревших конструкций. Обстоятельства и причины случившегося предстоит выяснить сотрудникам компетентных органов.
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