Около 15 кошек стали жертвами пожара в приюте на Ямале

Приют для животных загорелся в селе Аксарка на Ямале. Огонь охватил помещение, где содержались кошки. Об этом сообщает радио «Мускун» со ссылкой на главу отдела ГО и ЧС Приуральского района Юрия Новгородцева.

Происшествие случилось во вторник, 10 декабря, в утреннее время. В приюте также содержались собаки, их удалось спасти. В результате возгорания погибли около 15 кошек.

Сейчас выжившие питомцы находятся под наблюдением волонтеров и ветеринара. Животных обеспечили дополнительным питьем.

Пожарным удалось полностью потушить пламя. Проводится пролив сгоревших конструкций. Обстоятельства и причины случившегося предстоит выяснить сотрудникам компетентных органов.