Удар молнии убил пастуха и более 50 овец в Дагестане

Молния попала в пастуха в Дагестане. В результате удара погиб сам мужчина и более 50 овец, которых он пас, сообщила пресс-служба республиканского МВД России. В распоряжение 360.ru попало видео с места происшествия.
Правоохранители узнали о произошедшем вечером 18 июня. На первом километре от селения Шумли-Олик Ногайского района смертельный разряд молнии получил 37-летний местный житель.
В результате несчастного случая погибли более 50 овец. Мужчина вышел пасти животных во время грозы, добавили в МВД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.