Удар молнии убил пастуха и более 50 овец в Дагестане

МВД: в Дагестане пастух и более 50 овец погибли от удара молнии

Молния попала в пастуха в Дагестане. В результате удара погиб сам мужчина и более 50 овец, которых он пас, сообщила пресс-служба республиканского МВД России. В распоряжение 360.ru попало видео с места происшествия.

Правоохранители узнали о произошедшем вечером 18 июня. На первом километре от селения Шумли-Олик Ногайского района смертельный разряд молнии получил 37-летний местный житель.

В результате несчастного случая погибли более 50 овец. Мужчина вышел пасти животных во время грозы, добавили в МВД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Из-за удара молнии в Адыгее погибла туристка из Новороссийска. ЧП произошло во время горного похода. Погибшая приехала на однодневную экскурсию. СК проводит проверку.

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