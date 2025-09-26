Удар фуры о поезд стал единственной версией схода вагонов под Смоленском

Смоленский губернатор Анохин: причиной аварии на путях стал удар фуры о поезд

Работавшие на месте аварии на железнодорожном переезде Смоленской области следователи пришли к выводу, что сход с рельсов 18 вагонов с бензином вызвал удар фуры. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин , это единственная версия происшествия.

Он пояснил, что водитель грузовика выехал из областной столицы в сторону города Рудня и проехал по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора.

Машина влетела в состав и спровоцировала сход вагонов. От полученных травм водитель скончался на месте.

Столкновение фуры и грузового состава на железнодорожном переезде в Смоленской области произошло в пятницу, 26 сентября.

От удара с рельсов сошли 18 вагонов. В 16 из них находился бензин, который вспыхнул. Общая площадь распространения огня составила 400 квадратных метров.