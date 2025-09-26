После столкновения фуры и товарняка под Смоленском 16 из 18 вагонов загорелись

В Смоленской области после столкновения локомотива и грузовика в товарном поезде начался пожар. С рельсов сошли 18 вагонов, 16 из них загорелись, сообщил губернатор региона Василий Анохин .

Водитель грузовика, добавил он, проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

«В результате произошло столкновение с локомотивом и последующий сход с рельсов 18 вагонов, возгорание из них в 16», — пояснил Анохин.

В ликвидации пожара задействовали 100 сотрудников и 34 единицы техники регионального МЧС. В пресс-службе ведомства уточнили, что пожар удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. На место, по данным главы Смоленской области, направили четыре пожарных и столько же восстановительных поездов Московской железной дороги.

«Локомотивной бригаде на месте оказана первичная медицинская помощь, от госпитализации они отказались», — добавил губернатор.

Движение в сторону Рудни пришлось ограничить. Изменения в графике движения поездов коснутся только пригородных маршрутов: утренние и вечерние поезда Смоленск — Заольша и Заольша — Смоленск отменили. Для пассажиров вечерних рейсов на этом участке прорабатывают альтернативные маршруты. Власти запустят компенсационные автобусы.