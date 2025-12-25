Учительницу на Урале жестоко избила, предположительно, жена мигранта

Педагог в Екатеринбурге, по совместительству жена отставного полицейского, рассказала, что на нее напали на улице. Об этом сообщило издание 66.ru .

По данным журналистов, на учительницу напала женщина восточной внешности и сильно избила. Предположительно, напавшая — приезжая.

Перед происшествием между их мужьями случился конфликт. Теперь потерпевшая потребовала правоохранителей разобраться и возбудить уголовное дело.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили журналистам, что полиция начала проверку.

