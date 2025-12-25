Учительницу на Урале жестоко избила, предположительно, жена мигранта
Педагог в Екатеринбурге, по совместительству жена отставного полицейского, рассказала, что на нее напали на улице. Об этом сообщило издание 66.ru.
По данным журналистов, на учительницу напала женщина восточной внешности и сильно избила. Предположительно, напавшая — приезжая.
Перед происшествием между их мужьями случился конфликт. Теперь потерпевшая потребовала правоохранителей разобраться и возбудить уголовное дело.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили журналистам, что полиция начала проверку.
