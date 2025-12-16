Россиянка переломала кости сожителю за вопросы об ухажерах

В Курской области 56-летняя женщина избила сожителя и переломала ему кости в первый день совместной жизни. Ей не понравилось, что мужчина подсчитывал ее ухажеров, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам уголовного дела, рассмотренного мировым судьей города Щигры и Щигровского района, в тот день мужчина принес к сожительнице свои личные вещи. Конфликт произошел из-за того, что он начал припоминать ей мужчин, которые когда-то оказывали ей знаки внимания.

На ее просьбы перестать говорить на эту тему никак не реагировал. Он продолжал подсчитывать ее ухажеров даже в присутствии знакомых, к которым они пришли в гости.

«Вечером терпение Марины лопнуло, и она нанесла сожителю, сидящему на стуле, удар кулаком в область лица, а когда он упал, она продолжила бить его ногой», — уточнили в пресс-службе.

Мужчине диагностировали закрытый перелом костей и ребер. Пара потом помирилась, уголовное дело в отношении женщины прекратили по ходатайству пострадавшего. Сожительница при этом извинилась и возместила мужчине причиненный вред.

