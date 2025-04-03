Учитель математики из России погиб при землетрясении в Мьянме

Учитель математики из России трагически погиб во время землетрясения в Мьянме. Его тело обнаружили под завалами дома в Мандалае, где жили другие иностранные преподаватели, сообщил Telegram-канал Shot .

Учителя звали Михаил К. (в Мьянме его знали как Майка). Он жил в Mandalay Sky Villa и преподавал математику в частной средней школе HCIS. Его тело нашли под обломками многоквартирного дома. Михаил жил в комнате 908-D. Без вести пропали еще четверо иностранных преподавателей — трое из ЮАР и один гражданин Филиппин.

В школе HCIS систематически осуществлялся набор иностранных преподавателей. Их оклад составлял от полутора тысяч долларов в месяц.

По последним сведениям, число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085 человек. Еще 4715 человек получили травмы различной степени тяжести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее поступала информация, что во время разборов завалов после землетрясения в Мандалае в Мьянме достали погибшего россиянина. Фрагменты его тела направят в Москву для генетической экспертизы.

Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме произошло 28 марта. МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Мандалае — наиболее пострадавшем городе республики.