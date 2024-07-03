Учитель попал под следствие из-за поста Леры Кудрявцевой

Против учителя истории из Северной Осетии возбудили дело из-за репоста публикации телеведущей Леры Кудрявцевой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации издания, в 2022 году 34-летний преподаватель увидел в Telegram-канале знаменитости публикацию, в которой содержалась фотография, якобы, сделанная во Франции. На снимке автор запечатлел дверь и наклеенный на нее запрещающий знак с изображением свиньи в цветах российского триколора.

Кудрявцева была шокирована картинкой и написала: «Нет слов». Возмущенный комментарий оставил и учитель.

«Последние десятилетия на Западе очень много говорили о толерантности и гуманизме, стояли на коленях из-за смерти темнокожего наркомана и уголовника, права ЛГБТ* защищали, а тут такое», — посетовал он.

Однако местные правоохранители разглядели в публикации надругательство над Государственным флагом России. Соответствующее дело они возбудили против преподавателя. Ему грозит до года лишения свободы.

Ранее житель Калужской области получил срок за сожжение российского флага. Его приговорили к десяти годам лишения свободы.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.