Учитель напал на бросившего в лицо контрольную школьника в Приморье

Контрольная работа по математике в одной из школ Находки обернулась конфликтом учителя и четвероклассника. Мальчик бросил в лицо педагогу исписанный примерами лист и вывел мужчину из себя. Возмущенный учитель схватил ребенка за одежду и несколько раз тряхнул. Видео из учебного заведения опубликовал Telegram-канал «Svodka 25.Новости Приморья и Владивостока».

По данным авторов публикации, конфликтная ситуация произошла в школе № 25.

В пресс-службе краевого главка МВД сообщили, что начали проверку для установления личностей всех участников конфликта. В ведомстве подчеркнули, что заявлений в полицию или сообщений из больниц Находки не получали.

Сайт dv.kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья уточнил, что учитель и администрация школы принесли извинения родителям ребенка за нервный срыв. После этого педагог написал заявление об увольнении. Сейчас руководство учебного заведения решает вопрос с поиском нового учителя математики.

Девятиклассник школы села Ковернино Нижегородской области в ходе драки сломал нос учителю. Что стало причиной конфликта неизвестно, но подросток сильно избил педагога, у которого диагностировали сотрясение мозга после госпитализации.