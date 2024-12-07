Школьник сломал нос учителю во время урока в Нижегородской области

Драка между учеником и учителем произошла в селе Ковернино во время урока английского языка. Девятиклассник сломал нос 38-летнему преподавателю, сообщили на сайте Трудовой инспекции Нижегородской области.

О случившемся стало известно 5 декабря. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, у него диагностировали сотрясение мозга и закрытый перелом носа. Причина конфликта между школьником и учителем пока неизвестна.

Сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства, ведется расследование.

Ранее в одной из школ поселка Российский в Краснодаре в ходе конфликта ученик восьмого класса напал с ножом на своих сверстников из-за громкой музыки. В результате ранения получили четверо школьников. Следователи возбудили уголовное дело, юношу задержали.