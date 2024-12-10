Бастрыкин запросил доклад по делу об истязании школьника в Бурятии

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании школьника в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в одной из бурятских школ произошла драка, в ходе которой пострадал один из учащихся. Подросток неоднократно подвергался насилию со стороны сверстников, отметили в ведомстве.

Доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах Бастрыкину представит исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Евгений Лагацкий.

В прессе появились сообщения о драке двух учеников, во время которой один ударил другого ремнем по голове. В результате школьник потерял сознание. Отец пострадавшего рассказал 360.ru, что его сын не получил никаких травм. По его словам, подростку нравится в школе, и он ни с кем не ссорился.