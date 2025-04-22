Ученый пропал во время экспедиции на необитаемый остров в Астраханской области

ТАСС: ученый Бухарицин пропал во время экспедиции по Каспию

Руководитель отделения Русского географического общества в Астраханской области Петр Бухарицин пропал во время экспедиции в районе острова Укатного. Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области Ольга Никешина.

Поиски 74-летнего ученого начались несколько дней назад. Чтобы найти океанолога, задействовали пограничный корабль и два катера. Операцией руководит Каспийская флотилия.

Группа, в составе которой Бухарицин отправился в экспедицию, в свободное время изучала остров Укатный. Туда ученые добрались в выходные на малом гидрографическом судне МГС-599, после чего руководитель отделения РГО исчез.

Остров Укатный — наиболее удаленный объект, который расположен на границе с Каспийским морем в восточной части дельты Волги. Его площадь составляет 14,9 квадратных километров.

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