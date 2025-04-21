Сотрудник ОМОНа пропал при загадочных обстоятельствах после ДТП в Подмосковье

Больше четырех суток правоохранители разыскивают бесследно пропавшего сотрудника ОМОНа Подмосковья. Об этом сообщил «МК» .

По данным издания, 34-летний мужчина вечером 17 апреля отправился на ночное дежурство в свое подразделение. Спустя некоторое время после выезда из дома он позвонил жене и сообщил, что благополучно добрался на рабочее место. Однако на самом деле мужчина попал в аварию.

ДТП произошло на 43-м километре трассы «Крым» в Подольском городском округе Московской области. Его автомобиль вылетел с дороги в кювет. Очевидцы помогли мужчине выбраться из машины и предложили вызвать скорую помощь, но он отказался.

После этой аварии сотрудник ОМОНа загадочно пропал. Авто силовика осталось на месте происшествия.

Источники издания сообщили, что в январе этого года мужчина стал отцом.

Ранее 16-летняя школьница из Екатеринбурга пропала после пробного ЕГЭ. Знакомые семьи рассказали, что 19 апреля ученица ушла в школу и не вернулась домой. Подростка ищут уже вторые сутки.