Ученые найдут эффективный способ очистки песка от мазута на Кубани

В Краснодарском крае сформировали рабочую группу, которая определит наиболее эффективный способ очистки песка от мазута на побережье региона. В нее вошли более 20 представителей вузов и НИИ, отметили в Telegram-канале краевого оперативного штаба.
«Состав рабочей группы ученых определили в Краснодарском крае для поиска наиболее эффективных способов утилизации и сбора мазута М100. После кораблекрушения 15 декабря именно этот тип нефтепродуктов попал в море», — заявили в пресс-службе.
Для поиска решения проблемы ученые определят разные способы очистки прибрежной почвы, определят методы утилизации и обезвреживания нефтепродуктов.
Они также проанализируют экологическое состояние донных осадков и водной толщи, спрогнозируют появление пятен на поверхности моря с учетом погодных условий и подводных течений.
В состав рабочей группы вошли более 20 представителей НИИ и вузов Краснодарского края, новых территорий России и Москвы.
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