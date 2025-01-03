Ученые найдут эффективный способ очистки песка от мазута на Кубани

В Краснодарском крае сформировали рабочую группу, которая определит наиболее эффективный способ очистки песка от мазута на побережье региона. В нее вошли более 20 представителей вузов и НИИ, отметили в Telegram-канале краевого оперативного штаба.

«Состав рабочей группы ученых определили в Краснодарском крае для поиска наиболее эффективных способов утилизации и сбора мазута М100. После кораблекрушения 15 декабря именно этот тип нефтепродуктов попал в море», — заявили в пресс-службе.

Для поиска решения проблемы ученые определят разные способы очистки прибрежной почвы, определят методы утилизации и обезвреживания нефтепродуктов.

Они также проанализируют экологическое состояние донных осадков и водной толщи, спрогнозируют появление пятен на поверхности моря с учетом погодных условий и подводных течений.



В состав рабочей группы вошли более 20 представителей НИИ и вузов Краснодарского края, новых территорий России и Москвы.