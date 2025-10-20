Ученица выпала из окна четвертого этажа школы в Петербурге

СК: в Петербурге ученица выпала с четвертого этажа школы

В Санкт-Петербурге 14-летняя ученица выпала из окна четвертого этажа средней школы. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по городу.

ЧП произошло в школе на проспекте Королева в Приморском районе. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, ей оказывают медицинскую помощь. Правоохранители начали проверку.

«Следствие организовало комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — заявили в СК.

По информации ТАСС, школьница находится в тяжелом состоянии. В районной администрации заявили, что не располагают информацией о происшествии. В школе от комментариев отказались.

Ранее школьница в Москве посреди урока выпала из окна и получила перелом обеих ног. Сама девочка объяснила свой поступок желанием проверить, спасет ли ее кто-нибудь.