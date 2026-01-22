Вооруженный ученик напал на уборщицу в школе в Татарстане

Ученик с ножом напал на уборщицу в лицее в Нижнекамске и ранил ее. О ЧП сообщил источник 360.ru. Официально информация о резне пока не подтверждена.

По предварительным данным, у 13-летнего школьника также были с собой петарды, которые он разбрасывал по коридору.

Очевидцы происшествия сообщают, что в лицее проходит эвакуация. Школу оцепили сотрудники экстренных служб. Предположительно, нападавшего уже задержали, его имя не раскрывают.

В декабре произошли два подряд нападения на школы: сначала в Санкт-Петербурге, затем в Одинцове. В первом случае жертвой стала учительница, у которой нападавший пересдавал контрольную работу, во втором — четвероклассник, родители которого приехали из Таджикистана.