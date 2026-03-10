Ученики массово отравились в частной школе в Челябинске

Несколько учеников и педагог частной школы в Челябинске обратились в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

В больнице у них выявили кишечную инфекцию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Правоохранительные органы проверяют руководство школы и организаторов детского питания.

Свою проверку организовала и городская прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора. В случае необходимости надзорное ведомство примет меры.

Ранее в Челябинске пятеро школьников попали в больницу после того, как купили шаурму в одном и том же ларьке. Им диагностировали энтероколит, теперь пострадавшим предстоит год контроля за здоровьем.