Ученики массово отравились в частной школе в Челябинске
Несколько учеников и педагог частной школы в Челябинске обратились в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
В больнице у них выявили кишечную инфекцию.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Правоохранительные органы проверяют руководство школы и организаторов детского питания.
Свою проверку организовала и городская прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора. В случае необходимости надзорное ведомство примет меры.
Ранее в Челябинске пятеро школьников попали в больницу после того, как купили шаурму в одном и том же ларьке. Им диагностировали энтероколит, теперь пострадавшим предстоит год контроля за здоровьем.