Ученики лицея Волгодонска пожаловались на задымление после короткого замыкания

Короткое замыкание привело к задымлению в лицее № 24 в Волгодонске

Вспыхнувший из-за короткого замыкания светильник в коридоре волгодонского лицея № 24 привел к задымлению. Но эвакуацию учеников проводить не стали, а пожарная сигнализация не сработала. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что светильник расплавился и горящие капли падали прямо на пол. Коридоры заполнил дым, но школьников с занятий никто не снимал.

«Все в дыму было, но учителя просто проигнорировали и сказали идти дальше на уроки. Эвакуацию не проходили и даже сирены не было», — заявил осведомленный источник 360.ru.

Он добавил, что некоторым детям стало плохо из-за дыма от горящего пластика, и их отпустили домой.

Директор лицея № 24 Нина Белан в комментариях 360.ru заявила, что загоревшийся после короткого замыкания светильник находился в самом дальнем коридоре.

«Его быстро потушили. Проветрили помещение. Занятия не отменяли. Все прошло. Дети еще даже в школе», — пояснила она.

Белан подчеркнула, что дым в учебные кабинеты в результате происшествия не попал.

Глава Волгодонска Юрий Мариненко в Telegram-канале отметил, что педагогический коллектив ограничил доступ к месту задымления, его распространение быстро остановили огнетушителем.

«В связи с отсутствием обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью школьников, их эвакуация из здания не проводилась, образовательный процесс в учреждении проходит в штатном режиме», — добавил он.

На минувшей неделе после пожара в школе на Кронштадтском бульваре Москвы медицинская помощь понадобилась охраннику учебного заведения. Как сообщил источник 360.ru, пламя охватило мебель в одном из помещений и распространилось на площади в четыре квадратных метра. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.