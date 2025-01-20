Пожар произошел в школе на Кронштадтском бульваре в Москве

Источник 360.ru: после пожара в школе в Москве охраннику потребовалась скорая

В школе на Кронштадтском бульваре в Москве загорелась мебель. Об этом сообщил источник 360.ru.

Огонь охватил подсобку на первом этаже учебного заведения. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. До приезда пожарных из здания эвакуировались 50 человек.

«Охранника школы осматривает скорая», — добавил источник.

Накануне на севере Москвы после запуска фейерверков загорелась квартира. Спасатели эвакуировали из пожара двух человек. Едкий дым распространился по всему подъезду. Пламя оперативно потушили. Причиной быстрого распространения огня стала захламленность помещения.