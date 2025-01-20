Пожар произошел в школе на Кронштадтском бульваре в Москве

В школе на Кронштадтском бульваре в Москве загорелась мебель. Об этом сообщил источник 360.ru.
Огонь охватил подсобку на первом этаже учебного заведения. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. До приезда пожарных из здания эвакуировались 50 человек.
«Охранника школы осматривает скорая», — добавил источник.
Накануне на севере Москвы после запуска фейерверков загорелась квартира. Спасатели эвакуировали из пожара двух человек. Едкий дым распространился по всему подъезду. Пламя оперативно потушили. Причиной быстрого распространения огня стала захламленность помещения.
Более 7 тыс человек посетили программу «Ледяное искусство» в парках Подмосковья
Первое архиерейское богослужение прошло в храме деревни Сераксеево
Глава МИД Германии попросила Путина остановить украинский конфликт
Новые спортплощадки появятся у двух детских садов в Серпухове
Глава Фрязина принял участие в крещенском богослужении
«Это ненадолго». Финансист — о возможном росте доллара после инаугурации Трампа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте