Ученики гимназии в Чувашии массово заразились кишечной инфекцией

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления учеников гимназии в городе Шумерля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Чувашии.

По данным ведомства, накануне вечером несколько учащихся гимназии обратились за медицинской помощью с жалобами на плохое состояние здоровья и признаками острой кишечной инфекции.

Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение, остальные получают лечение амбулаторно под контролем участковых педиатров.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили, что всего в больницу обратились девять школьников. По информации местной прокуратуры, пострадавшие школьники обучались в разных классах.

Сотрудники правоохранительных органов начали осмотр школьного пищеблока, взяли пробы продуктов питания и в ближайшее время проведут медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы, чтобы установить точную причину заболевания детей.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание.

Ранее студенты специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) в Екатеринбурге подхватили кишечную инфекцию. Медики диагностировали острый гастроэнтерит у одного взрослого и 30 подростков в возрасте от 16 до 18 лет.