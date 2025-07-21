Учебный самолет потерпел крушение в Бангладеш

Md. Mir Hossen Roney/Keystone Press Agency
Фото: Md. Mir Hossen Roney/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Порядка 25 человек пострадали в результате крушения учебного самолета ВВС Бангладеш. Об этом сообщил сайт Prothom Alo.

Военный борт упал на колледж в столице страны и загорелся.

«По меньшей мере 25 человек были доставлены в Национальный институт ожоговой и пластической хирургии после крушения учебного самолета в Уттаре, Дакка», — отметил портал.

По его данным, большинство получивших травмы людей — студенты. Нескольких пострадавших перевезли в различные больницы города.

Межведомственное управление по связям с общественностью уточнило, что крушение самолета F-7 BGI произошло спустя несколько минут после вылета.

Ранее в Лондонском аэропорту Саутенд рухнул частный самолет  Beechcraft King Air B200. В результате авиакатастрофы погибли все находящиеся на борту люди — четыре иностранца. Самолет направлялся в Нидерланды, но потерпел крушение при взлете.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте