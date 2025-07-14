Жертвами крушения частного самолета в Лондоне стали четыре человека
Частный самолет Beechcraft King Air B200 потерпел крушение в лондонском аэропорту Саутенд во время взлета. На борту находились четверо иностранцев. Никто из них не выжил. Об этом со ссылкой на полицию Эссекса сообщило агентство Reuters.
По предварительным данным, борт вылетел из воздушной гавани с задержкой на 10 минут и планировал приземлиться в Лелистаде в Нидерландах. Но сразу после отрыва от земли самолет накренился и упал.
После крушения спасатели эвакуировали сотрудников и посетителей двух спортивных клубов, находившихся рядом с аэропортом.
Британское управление по расследованию авиационных происшествий заявило, что причины крушения самолета установят после необходимой проверки. В ведомстве добавили, что направили в аэропорт восемь инспекторов.
После аварии Саутенд объявил о временном прекращении приема и отправки рейсов до дальнейшего уведомления.
В начале июля в Нижегородской области потерпел крушение военный самолет Су-27 рядом с городом Кулебаки. Выполнявший тренировочный полет экипаж успел катапультироваться, предварительно отведя борт подальше от жилых домов.