Жертвами крушения частного самолета в Лондоне стали четыре человека

Частный самолет Beechcraft King Air B200 потерпел крушение в лондонском аэропорту Саутенд во время взлета. На борту находились четверо иностранцев. Никто из них не выжил. Об этом со ссылкой на полицию Эссекса сообщило агентство Reuters .

По предварительным данным, борт вылетел из воздушной гавани с задержкой на 10 минут и планировал приземлиться в Лелистаде в Нидерландах. Но сразу после отрыва от земли самолет накренился и упал.

После крушения спасатели эвакуировали сотрудников и посетителей двух спортивных клубов, находившихся рядом с аэропортом.

Британское управление по расследованию авиационных происшествий заявило, что причины крушения самолета установят после необходимой проверки. В ведомстве добавили, что направили в аэропорт восемь инспекторов.

После аварии Саутенд объявил о временном прекращении приема и отправки рейсов до дальнейшего уведомления.

В начале июля в Нижегородской области потерпел крушение военный самолет Су-27 рядом с городом Кулебаки. Выполнявший тренировочный полет экипаж успел катапультироваться, предварительно отведя борт подальше от жилых домов.