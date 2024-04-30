Участницу украинского нацбатальона задержали в Херсонской области | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 18:40 Участницу украинского нацбатальона задержали в Херсонской области СК России: в Херсонской области задержали участницу украинского нацбатальона Pxhere

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Женщину, подозреваемую в причастности к украинскому добровольческому националистическому батальону имени Номана Челебиджихана* задержали в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону.

«Задержана 60-летняя местная жительница. Ей предъявлено обвинение», — передали в Следкоме.

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Правоохранители возбудили уголовное дело за участие в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам России.

По версии следствия, с декабря 2015 года обвиняемая добровольно вступила в батальон имени Номана Челебиджихана*. Она активно участвовала в его работе, чем нанесла ущерб экономическим и политическим интересам россиян и создала угрозу нацбезопасности страны.

Ранее в Херсонской области задержали 15-летнего подростка по обвинению в государственной измене. Школьник отправлял фотографии российских систем противовоздушной обороны мужчине, который служит в украинской армии. За это мальчик получал денежное вознаграждение.

* Запрещенная в России террористическая организация