Участницу «Пацанок» избили в центре Краснодара

На блогера и участницу «Пацанок» Алчаеву напали в Краснодаре

Неизвестные напали на участницу «Пацанок» Владу Алчу (Владлину Алчаеву) в Краснодаре и избили ее. Полиция проводит доследственную проверку, сообщила пресс-служба МВД по региону.

На 25-летнюю блогершу набросились с кулаками прямо в центре города — на улице Красноармейской.

По информации Mash, на девушку напали из-за якобы ее образа жизни. По словам Алчаевой, к ней приставала группа лиц кавказской национальности. Произошел конфликт, и мужчины начали избивать девушку. В итоге они сломали ей нос, вырвали пирсинг из носа и разбили телефон.

Рядом с дракой стояли охранники из двух баров, но они не стали вмешиваться в потасовку.

Ранее жительница Сергиево-Посадского городского округа избила пожилого мужчину и заставила его извиняться на коленях. Нападение засняли на камеру, полиция установила личность девушки.