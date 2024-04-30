Участников «танцев на Бронной» арестовали | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 22:58 Участников «танцев на Бронной» арестовали Пятерых человек арестовали за грубые нарушения ПДД на Малой Бронной в Москве РИА «Новости»

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Группу нарушителей правил дорожного движения, которые устроили «танцы» на Малой Бронной в Москве, задержали. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, пятеро задержанных грубо нарушили ПДД, «припарковав» свои автомобили на проезжей части и устроив вокруг них пляски.

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«Задержанные подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток каждый», — написала она.

Ранее нижегородские правоохранители составили протоколы на нарушителей за езду на капоте грузового автомобиля. «Газель» с человеком на «носу» автомобиля проехалась по улицам Нижнего Новгорода. Опасная поездка попала на камеру видеорегистратора.