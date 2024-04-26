Полицейские составили протоколы на нижегородцев за езду на капоте грузовика | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 14:51 Полицейские составили протоколы на нижегородцев за езду на капоте грузовика

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Нижегородские правоохранители составили административные протоколы на нарушителей за езду на капоте грузового автомобиля. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

Ранее «газель» с человеком на капоте проехалась по улицам Нижнего Новгорода. Это попало на камеру видеорегистратора, запись увидели правоохранители.

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Отмечается, что водителем грузовика оказался сотрудник местной логистической компании, на капоте ехал местный житель. Их привлекли к ответственности за нарушение ПДД.