Участников нападения на ночной клуб в Приморье задержали

Следователи задержали троих подозреваемых в нападении на клуб в Приморье

Следователи установили участников нападения на ночной клуб Puzzle в селе Андреевка в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Подозреваемыми оказались 25-летний Анатолий Гузеев, 26-летний Вахид Ибадов и 29-летний Нахмед Ибадов. По данным следствия, ночью 13 июля задержанные и другие участники устроили стрельбу в сторону отдыхающих.

«Причиной произошедшего стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые в связи с отказом решили отомстить», — добавили в СК.

Очевидец событий сообщал, что клуб захватили более 30 вооруженных людей. Они напали на охрану, жестко избивали сотрудников и стреляли по окнам.