Участник СВО разгромил автобус в Архангельске

По словам очевидцев, мужчина со спутницей вошел в автобус, оплатил проезд и прошел в салон. Через некоторое время пассажир начал вести себя неадекватно, у него начались галлюцинации. Он схватил огнетушитель и распылил его по салону.

Водитель остановил автобус и высадил пассажиров, на место прибыла скорая помощь и полиция. За это время дебошир успел разбить четыре стекла молотком безопасности, несколько ламп и потолок. Он пытался выбраться из салона, при этом он «прикрывал» свою спутницу.

По информации Baza, мужчина вернулся из зоны СВО 25 сентября. Правоохранители рассматривают две версии: галлюцинации из-за ПТСР или употребление запрещенных веществ — мужчина был трижды судим и ранее употреблял наркотики.

В Волгоградской области хулиганы избили прохожего, который оказался участником СВО. Пострадавший решил не подавать заявление на нападавших, чтобы не ломать им судьбы.