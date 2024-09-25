Участник шоу «Битва шефов» заживо сгорел в кафе в Краснодаре

Участник кулинарных шоу Павел Чеша погиб при пожаре в своем кафе в Краснодаре

В Краснодаре при пожаре в кафе «У шефа» погиб владелец заведения Павел Чеша, участник шоу «Битва шефов». Информацию подтвердили в Telegram-канале заведения.

«Заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла. Пожалуйста, без лишних вопросов», — отметили в сообщении.

Также на канале опубликовали видео с камеры видеонаблюдения. На кадрах мужчина — предположительно, Павел Чеша — вбегает в двери кафе, спустя некоторое время в помещении вспыхнул огонь.

Возгорании в кафе на первом этаже многоэтажного дома на улице Комарова в Краснодаре произошло в 3:32, сообщила пресс-служба МЧС. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

По данным Telegram-канала Mash, Чеша пытался потушить пожар, но у него это не получилось. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили его тело.

Ранее жертвами пожара в многоэтажке в центре Волгограда стали двое детей трех и пяти лет. Их мать попала с ожогами в больницу. Ее спасли соседи, которые первыми почувствовали задымление.