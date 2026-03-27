Участник поисков допустил, что Усольцевых могут случайно найти туристы

Семью Усольцевых, пропавшую в Красноярском крае около полугода назад, могут обнаружить случайно — во время туристических маршрутов по тайге. Такое мнение высказал участник поисков, красноярский гид Алексей Исиченко, в беседе с NEWS.ru .

«Шанс [найти Усольцевых] есть, но очень маленький, даже стремящийся к нулю. Больше вероятность, что это произойдет случайно среди туристических групп», — заявил Исиченко.

Гид уточнил, что поисковые работы осложняют погодные и природные условия. В этом районе до сих пор сохраняются обильные сугробы, а сама местность отличается сложным рельефом — там много камней, откосов и древесных завалов.

Исиченко отметил, что в районе, где пропала семья, обитает много диких животных, а после схода снега активизируются клещи. Эти факторы серьезно затруднят как организованные поиски, так и любые передвижения по территории.

Ранее глава поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что специалистов есть предположения о том, где мог произойти несчастный случай с семьей Усольцевых. Однако проверить эти версии можно будет только после того, как растает снег.