Участковый в Химках по горячим следам задержал подозреваемого в краже хаски

В Химках участковый полиции задержал ранее неоднократно судимого 47-летнего мужчину по подозрению в краже собаки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что молодой человек, выгуливая свою собаку породы хаски, ненадолго зашел в здание на улице Победы, оставив пса привязанным у ограждения. Вернувшись, он не обнаружил питомца и обратился в полицию», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейский быстро установил подозреваемого и задержал его на улице города. С ним было животное, которое вернули владельцу. Правонарушитель признался, что воспользовался моментом, когда хозяина хаски не было рядом. Он отвязал собаку и забрал ее с собой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье («Кража»).

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметила Петрова.

