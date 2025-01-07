«Уборка идет днем и ночью». Под Анапой к уборке грунта с мазутом подключили самосвалы-вездеходы

Специалисты вывозят с пляжа в станице Благовещенской загрязненный мазутом грунт, работы по уборке проводятся в круглосуточном режиме. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Он опубликовал видеозапись с вывозом песка с нефтепродуктами. Спецтехника убирала участок от центрального пляжа станицы Благовещенской в сторону села Витязево. Для уборки задействовали пять погрузчиков и шесть самосвалов-вездеходов.

«Это один из сложных для доступа участков, где может передвигаться только специальная высокопроходимая техника», — отметили в оперштабе.

Загрязненный грунт привозят на накопительную площадку хутора Воскресенский.

Ране пятна нефтепродуктов впервые засекли на территории бухты Капсель в городском округе Судак. Выброс мазута произошел после крушения танкеров в Керченском проливе. В связи с разливом нефтепродуктов в Севастополе ввели режим ЧС, сообщила НСН.