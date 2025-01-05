Пятна мазута впервые нашли в Судаке в Крыму

Выброс мазута впервые зафиксировали на территории бухты Капсель, от мыса Француженка до парохода «Багратион» городского округа Судак. Об это сообщила пресс-служба МЧС.

«Выявили факт незначительного загрязнения песчаной местности протяженностью два километра», — уточнили в ведомстве.

Работы на месте ведут 40 человек и шесть единиц техники. За сутки отчистили 1,6 километра побережья в Опукском заповеднике.

Также маслянистое пятно есть в полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы в сторону поселка Витязево. Специалисты Морспасслужбы начали сбор нефтеводяной смеси.

Всего с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли свыше 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Накануне режим ЧС ввели в Севастополе из-за разлившегося в Черном море мазута, который доплыл до побережья города. Теперь пятна нефтепродукта нашли на пляже «Голубая бухта» и по береговой линии пляжа «Нахимовец».