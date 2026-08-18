Убью и женюсь. Оголтелый фанат устроил ад мусульманке-певице в Дагестане

Поклонник напал на певицу Магомедову в Дагестане

Мужчина пробрался в дом известной певицы Хадиджи Магомедовой в Дагестане. Злоумышленника задержали, он преследовал артистку несколько лет, выяснили в СК по региону.

Сталкер ворвался в дом Магомедовой в ночь на 16 августа. В это время девушка вела стрим, мужчина попал на видео. За кадром слышны его требования — он грубо подзывает певицу окриком «Иди сюда».

Испуганная артистка позвала на помощь. Крики услышали сотрудники полиции, мимо ее дома проходил патруль. Злоумышленника задержали.

Сталкером оказался 50-летний дагестанец. Правоохранителям он рассказал, что хотел жениться на Магомедовой, поэтому и забрался в дом — познакомиться.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина ранее угрожал убить Магомедову. Он следил за певицей два года. Местные власти возбудили в отношении злоумышленника дело по двум статьям УК.

Хадиджа Магомедова — популярная в Дагестане исполнительница нашидов, традиционных мусульманских песнопений. Она также активно занимается общественной работой в республике.

Ранее мужчина напал на школьника в Приморье.