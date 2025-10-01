Убившего начальницу работника банка в Москве арестовали

Суд арестовал сотрудника московского банка, обвиняемого в убийстве начальницы. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 40-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве коллеги в отделении банка на улице Автозаводская.

Как уточнили в Telegram-канале прокуратуры Москвы, вечером 30 сентября 2025 года обвиняемый находился на рабочем месте, где на почве личных неприязненных отношений нанес своей начальнице не менее двух ударов ножом в шею и грудь. Женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчине предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). На допросе он признал вину и заявил, что совершил преступление в состоянии стресса. На судебном заседании обвиняемый не возражал против ареста.