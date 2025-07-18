УАЗ упал в реку в Нижегородской области, четыре человека погибли

Автомобиль УАЗ упал в реку Пьяну в поселке Пильна Нижегородской области, четыре человека погибли. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники в экстренных службах.

Спасатели извлекли все четыре тела — двоих мужчин и двух женщин — на берег. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть людей. Почему автомобиль потерял управление и съехал в воду с проселочной дороги, предстоит выяснить.

Несколько дней назад автомобиль Mercedes-Benz G-klasse рухнул с моста в реку во Владивостоке. Водитель не только остался жив, но и не получил серьезных повреждений. Причина аварии также неизвестна.