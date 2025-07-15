Премиальный автомобиль рухнул в реку с моста во Владивостоке

Появилось видео с упавшим в реку во Владивостоке Mercedes Benz Gelendwagen

Во вторник, 15 июля, премиальный автомобиль Mercedes Benz Gelendwagen упал с моста в реку во Владивостоке. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

По предварительным данным, водитель машины жив. Очевидцы уточнили, что мужчина серьезно не пострадал.

На кадрах видно, что в результате падения немецкая иномарка перевернулась на крышу, салон наполовину находится в воде. Обстоятельства и причины аварии не данный момент неизвестны. Официальные комментарии от МЧС или ГИБДД пока не поступали.

Ранее водитель упавшего в Мойку автобуса в Санкт-Петербурге получил шесть лет колонии. Мужчина превысил скорость и пробил металлическое ограждение, погибли семь пассажиров.