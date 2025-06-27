У жительницы Волгограда изъяли четырех детей за постоянные избиения

Против жительницы Волгограда возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей из-за видео, оказавшегося в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

На кадрах, попавших в распоряжение следствия, 30-летняя женщина бьет ребенка и кричит на него, в том числе матом. В публикации сообщалось, что это не единичный случай. Всего у нее четверо детей, младшему из которых девять месяцев.

Сотрудники регионального управления МВД изъяли детей, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Местные Telegram-каналы сообщают, что отец ее двух детей сейчас находится на СВО и в прошлом году уже обращался в органы соцзащиты.

Ранее уголовное дело завели против горе-матери из Липецкой области. Женщина угрожала избить детей и облить их кипятком, снимая все на камеру, затем заставила дочь взять нож и пойти зарезать собаку. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что ее могут лишить родительских прав.