У жителя Петербурга украли рюкзак с техникой на Балтийском вокзале

В ресторане быстрого питания на Балтийском вокзале у 37-летнего мужчины пропал рюкзак. Он оставил его без присмотра на подоконнике, а когда вернулся, вещи уже не было. Об этом написал «МК в Питере» .

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Северо-Западного федерального округа, в рюкзаке находились игровая консоль и портативная колонка. Общая сумма ущерба составила около 83 тысяч рублей.

Сотрудники транспортной полиции быстро нашли вора. Им оказался 39-летний мужчина, который увидел чужой рюкзак и решил его присвоить.

Похищенные вещи вернули законному владельцу. Злоумышленнику же предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.