У выезжающего из России иностранца нашли монеты Японской империи

Уссурийские таможенники обнаружили монеты Японской империи у 20-летнего иностранца, который выезжал из России. Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС), деньги были изготовлены более 100 лет назад.

Инспекторы нашли в его чемодане четыре монеты номиналом один сен образца 1874, 1877, 1881 и 1887 годов.

«Пассажир пояснил, что приобрел монеты для себя в качестве сувенира в музее Владивостока и не знал о правилах вывоза культурных ценностей. Экспертиза установила, что монеты изготовлены более 100 лет назад. Товары изъяты», – прокомментировали в ФТС.

Возбуждено два административных дела – «Недекларирование товаров» и «Несоблюдение установленных запретов и ограничений на вывоз товаров». Статьи предусматривают штрафы и конфискацию предметов.

Недавно таможенники нашли у иностранца драгоценные и полудрагоценные камни на 2,5 миллиона рублей. Пассажир объяснил, что вез драгоценности в качестве образцов для собственной ювелирной фирмы. О том, что нужно заполнять декларации, он не знал.