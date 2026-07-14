Иностранец пытался ввезти в Россию драгоценности на 2,5 млн рублей

В Домодедове таможенники изъяли у иностранца драгоценные камни на 2,5 млн рублей

В Домодедове в багаже у иностранца, который прилетел из Узбекистана, обнаружили 446 драгоценных и полудрагоценных камней. О находке общей стоимостью 2,5 миллиона рублей рассказали в пресс-службе Домодедовской таможни.

В «зеленом» коридоре остановили 54-летнего мужчину. С помощью досмотровой рентген-техники инспекторы обнаружили 32 камня в чемодане путешественника. Кроме того, 313 минералов различных форм, размеров и цветов вместе с металлической пластиной иностранец достал из карманов джинсов. В нижнем белье мужчины нашли зип-пакет с еще 101 камнем.

Пассажир объяснил, что вез драгоценности в качестве образцов для собственной ювелирной фирмы. О том, что нужно заполнять декларации, он не знал.

Экспертиза установила: пластина — из серебра 960-й пробы, минералы — изумруды, апатиты, турмалины и синтетические муассаниты.

В отношении «бизнесмена» возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Иностранца приговорили к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В мае сотрудники Центральной почтовой и Приволжской оперативной таможен нашли бриллианты и сапфиры в посылке из Индии.