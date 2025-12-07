У умершей в клинике пластической хирургии москвички остались двое детей

Смерть пациентки в московской клинике пластической хирургии, вероятно, не связана с операцией. Предполагаемой причиной ухода из жизни стала закупоривший легочные артерии тромб, сообщил MK.ru без уточнения источника.

Журналисты подчеркнули, что пациентка не в первый раз обращалась в эту клинику и потратила на оперативное вмешательство более миллиона рублей. Также авторы выяснили, что умершая работала в банке и у нее осталось двое детей.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что операцию женщине провели в минувшую субботу, 6 декабря, в частной клинике в Скатертном переулке. На следующий день оставшаяся в медицинском учреждении пациентка скончалась.

В ведомстве заявили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

РЕН ТВ сообщил, что всего пациентка перенесла две пластические операции — по уменьшению груди и коррекции живота. Врачи провели необходимые реанимационные мероприятия, когда женщина потеряла сознание. Но спасти ее не смогли.