У школьника из Дагестана остановилось сердце во время ЕГЭ, его спасли

Хамзаев: в Дагестане врач спас школьника, у которого остановилось сердце на ЕГЭ

В одной из школ Дагестана у ученика во время ЕГЭ остановилось сердце. Подростка спас врач-нефролог Магомед-Мухтар Исмаилов, рассказал в Telegram-канале депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«В тот момент, когда у одного из школьников — участников ЕГЭ остановилось сердце, находившийся на пункте проведения экзамена в качестве эксперта Мухтар быстро среагировал и оказал первую медицинскую помощь», — отметил он.

Хамзаев подчеркнул, что благодаря профессиональным навыкам врача жизнь ребенка удалось спасти. Позже мальчика госпитализировали.

ЧП произошло в школе № 8 в Дербенте. Депутат уточнил, что Исмаилов является его помощником и координатором наблюдателей за ходом ЕГЭ в Дагестане.

«За свой героический поступок Магомед-Мухтар награжден благодарностью главой города Дербент», — сказал Хамзаев.

Он также указал на необходимость поощрять подобные решительные действия. Депутат обратился в министерства здравоохранения и просвещения России с просьбой поддержать поступок врача.