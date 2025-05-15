У россиянки выпала печень из-за того, что она сдерживала кашель в самолете

Женщина попала в больницу из-за того, что долго сдерживала кашель во время авиаперелета, чтобы не мешать другим пассажирам. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Женщина летела на отдых и старалась не беспокоить окружающих. Из-за этого под воздействием перепадов давления на высоте у нее произошел разрыв боковых мышц, а печень при этом выпала в образовавшийся проем.

После приземления женщина два дня не замечала проблем, но затем обнаружила огромную гематому от пупка до спины. Позже правая сторона живота увеличилась, однако в больницу она обратилась лишь через три месяца.

Врачи назначили сложную операцию, для которой пациентке пришлось еще и снизить вес. Несмотря на промедление, вмешательство прошло успешно и осложнений не возникло.

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