Тайские врачи выставили россиянке огромный счет за лечение и не отпускают ее на родину

Mash: российская туристка впала в кому после падения с кровати в Таиланде

Российская туристка в Таиланде впала в кому после падения с кровати во сне. Тайские врачи ее вылечили, но не выпускают из больницы из-за неуплаты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Жительница Кемерова Виолетта вместе с мужем отдыхала на Пхукете. За два дня до отъезда она упала с кровати ночью. Муж услышал шум, уложил ее обратно, но утром не смог разбудить.

Врачи диагностировали нарушение когнитивных функций и поражение мозга из-за удара. После лечения состояние женщины стабилизировалось, и ее готовы выписать.

Однако семья не может оплатить огромный счет за лечение и задолжала больнице за пребывание. Из-за этого супруги не могут улететь в Россию. Ситуация осложняется еще и тем, что муж женщины не знает английского и не умеет пользоваться интернетом.

Ранее в Таиланде врачи отказались продолжать лечить российского подростка, попавшего в Паттайе в аварию на мопеде. Его мама задолжала клинике около миллиона рублей.